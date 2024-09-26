الولايات المتحدة واليابان ودول أخرى تدعو لوقف إطلاق النار عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية

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واشنطن - (جيجي برس)-- دعت الولايات المتحدة واليابان وفرنسا وبعض الدول الأخرى يوم الأربعاء إلى وقف فوري لإطلاق النار لمدة 21 يوما على طول الحدود بين لبنان وإسرائيل في خضم الصراع بين إسرائيل وحزب الله.

وقالت الدول في البيان ”لقد حان الوقت لإبرام تسوية دبلوماسية تمكن المدنيين على جانبي الحدود من العودة إلى ديارهم بأمان“.

وأشارت إلى ”أننا على استعداد لدعم كل الجهود الدبلوماسية لإبرام اتفاق بين لبنان وإسرائيل خلال هذه الفترة“.

وتشمل الدول أيضا أستراليا، بريطانيا، كندا، ألمانيا، إيطاليا، الاتحاد الأوروبي، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، وقطر.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)