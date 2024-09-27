شركة طوكيو للكهرباء تبدأ المرحلة الخامسة من تصريف المياه المعالجة من فوكوشيما

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طوكيو - (جيجي برس)-- بدأت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية القابضة يوم الخميس المرحلة الخامسة من تصريف المياه المعالجة في البحر من محطة فوكوشيما النووية رقم 1 في السنة المالية 2024.

خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس/ آذار 2025، تخطط شركة طوكيو للكهرباء لتصريف ما مجموعه 54600 طن من المياه المعالجة، التي تحتوي على التريتيوم، في سبع مناسبات منفصلة من المحطة المنكوبة بالانصهار النووي في شمال شرق اليابان.

وفقًا لشركة طوكيو للكهرباء، سيتم إطلاق حوالي 7800 طن في الجولة الحالية، المقرر أن تنتهي في 14 أكتوبر/ تشرين الأول، عند نقطة تبعد حوالي كيلومتر واحد عن المحطة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)