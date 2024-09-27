العدالة المتأخرة: تبرئة رجل ياباني بعد إدانته بجرائم قتل منذ عام 1966

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شيزوؤكا - (جيجي برس)-- برأت محكمة يابانية يوم الخميس رجلًا يبلغ من العمر 88 عامًا في إعادة محاكمة بارزة، بعد أن حُكم عليه بالإعدام بتهمة قتل أربعة أشخاص في عام 1966.

تبرئة إيواو هاكاماتا جاءت بعد ما يقرب من 44 عامًا من صدور حكم الإعدام بحقه بتهمة القتل في محافظة شيزوؤكا، وسط اليابان. وأوضح الحكم أن السلطات التحقيقية قد فبركت الأدلة، مما أدى إلى عدم إمكانية التعرف على هاكاماتا كالجاني.

وقال القاضي كوشي كونيئ لشقيقة هاكاماتا الكبرى، هيديكو، البالغة من العمر 91 عامًا، والتي مثلت أمام المحكمة نيابةً عن شقيقها: ”المحكمة تشعر بالأسف“. تم إعفاء هاكاماتا من المثول بسبب ما يبدو أنه يعاني من أعراض متلازمة غانسر، الناتجة عن عقود من السجن.

النقطة الرئيسية المثيرة للجدل في إعادة المحاكمة كانت حول لون بقع الدم على خمس قطع من الملابس التي تم العثور عليها في خزان ميسو بالقرب من مسرح الجريمة بعد 14 شهرًا من وقوع الحادث، وهي أدلة كانت حاسمة في إدانة هاكاماتا.

في حكمه يوم الخميس، أشار القاضي كوشي إلى أن الملابس لم تكن لتحتفظ بلونها الأحمر بعد أن دُفنت تحت معجون الميسو لأكثر من عام. وأوضح أن المحققين قاموا بوضع الملابس داخل الخزان بعد مرور فترة طويلة على وقوع الجرائم.

وأضاف القاضي أن السلطات فبركت ثلاث قطع من الأدلة، بما في ذلك الملابس الخمس وبيان اعتراف كان قد قُدم في محاكمات سابقة على أنه اعتراف طوعي من قبل هاكاماتا.

هذه هي المرة الخامسة، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، التي تتم فيها تبرئة متهم في إعادة محاكمة تتعلق بحكم إعدام. وينصب التركيز الآن على ما إذا كانت النيابة العامة ستستأنف الحكم.

من المتوقع أن تؤثر هذه البراءة، التي جاءت بعد 58 عامًا من وقوع الجريمة، على نظام إعادة المحاكمة في اليابان بشكل عام.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)