【فيديو】مراعاة لذوي ضعف السمع: الشرطة اليابانية تعتمد أضواء حمراء مميزة أثناء الدوريات للتمييز عن حالات الطوارئ

أخبار اليابان

أعلنت وكالة الشرطة الوطنية عن تقديم نوع جديد من سيارات الشرطة مجهزة بأضواء حمراء مخصصة لمساعدة الأشخاص ضعاف السمع في التعرف على ما إذا كانت السيارة في حالة طوارئ أو تقوم بدورية عادية. عند القيام بدوريات، سيتم تعديل نمط انبعاث الضوء إلى وميض متقطع ليكون قابلاً للتمييز بصريًا. من المقرر أن تبدأ شرطة محافظة مييازاكي في استخدام هذا النظام الجديد الشهر المقبل، مع خطة لتثبيت هذه الأضواء في حوالي 10,000 سيارة شرطة على مستوى البلاد في المستقبل.

هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الوعي وتوفير الأمان للأشخاص ضعاف السمع، مما يسهم في تحقيق مجتمع أكثر شمولية.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)