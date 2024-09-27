【فيديو】قبل الافتتاح الكبير: جولة حصرية داخل متحف نينتندو

أخبار اليابان

في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، كشفت شركة نينتندو ”متحف نينتندو“ أمام وسائل الإعلام، والمقرر أن يفتح أبوابه رسميًا للجمهور في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول في مدينة ”أوجي“ بمدينة كيوتو. يعد المتحف وجهة فريدة لمحبي الألعاب الإلكترونية، حيث يعرض مجموعة واسعة من وحدات تحكم الألعاب والبرامج التي شكلت تاريخ نينتندو، بما في ذلك الأجهزة الشهيرة مثل ”Famicom“ الذي صدر لأول مرة في الثمانينيات.

أحد أبرز معالم المتحف هو الركن التفاعلي الذي يتيح للزوار تجربة الألعاب بطريقة غير تقليدية. يتمكن اللاعبون من ممارسة الألعاب في أزواج باستخدام وحدات تحكم عملاقة، والتي تعتبر أكبر بحوالي 12 مرة من حجم الأجهزة الأصلية. هذه التجربة الفريدة تتيح للزوار الإحساس بكيفية التفاعل مع الألعاب على نطاق مختلف وممتع.

إلى جانب وحدات التحكم العملاقة، يتضمن المتحف أيضًا عروضًا تفاعلية أخرى تستعرض تاريخ نينتندو منذ تأسيسها في عام 1889 كشركة لتصنيع أوراق اللعب وحتى تطورها لتصبح من أكبر شركات ألعاب الفيديو في العالم. كما يقدم المتحف أيضًا عروضًا لألعاب الفيديو التي حققت شهرة عالمية مثل ”سوبر ماريو“ و”زيلدا“، مما يجعله وجهة مثالية لعشاق الألعاب من جميع الأعمار.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)