【فيديو】البراءة بعد نصف قرن: ياباني يخرج من السجن بعد أطول عقوبة في التاريخ

أخبار اليابان

أصدرت محكمة دائرة شيزوؤكا يوم الخميس حكمًا ببراءة إيواو هاكامادا، الذي قضى 45 عامًا خلف القضبان بانتظار تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقه، بعد إدانته خطأ بقتل عائلة مكونة من أربعة أفراد قبل نحو 60 عامًا. هاكامادا، البالغ من العمر 88 عامًا، أُدين في عام 1966 بتهمة قتل مدير كبير في مصنع معجون فول الصويا ”ميسو“ الذي كان يعمل فيه، إلى جانب قتل عائلة هذا الرجل.

في عام 1980، صدر حكم بالإعدام بحق هاكامادا، لكنه واصل الإصرار على براءته طوال تلك العقود. جاء الحكم الأخير في إطار إعادة محاكمة طالبت بها عائلته ونشطاء لسنوات عديدة.

وتُعتبر هذه البراءة إنجازًا مهمًا لعائلة هاكامادا، التي ناضلت بشدة من أجل تحقيق العدالة له، مما جعله الشخص الذي قضى أطول فترة في العالم ينتظر تنفيذ حكم الإعدام قبل تبرئته من الجرائم التي أُدين بها بالخطأ.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)