171 طفلاً أجنبياً في اليابان يحصلون على تصريح إقامة خاص

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت وكالة خدمات الهجرة اليابانية أنها منحت تصريح إقامة خاص لـ 171 طفلاً أجنبيًا ولدوا في اليابان ولكنهم لا يُعتبرون مقيمين رسميين. كما منحت الإقامة لـ 147 من أفراد أسر هؤلاء الأطفال، مما يسمح لهم بالبقاء في اليابان.

هذا القرار جاء بعد مراجعة حالة 201 طفل أجنبي، حيث تم رفض طلبات 21 طفلًا لأسباب تتعلق بالوضع العائلي، بينما غادر 9 أطفال البلاد طواعية. يُذكر أن وزير العدل الياباني لديه الصلاحية لمنح تصريح إقامة خاص للأجانب الذين لا يُعتبرون مقيمين، وفي أغسطس/ آب 2023 أعلن وزير العدل السابق كين سايتو عن خطط لاستغلال هذه السلطة لمساعدة هؤلاء الأطفال الأجانب الذين يتحدثون اليابانية فقط.

شملت المراجعة الأطفال الأجانب المولودين في اليابان والملتحقين بالمدارس الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية في البلاد، وكذلك أفراد أسرهم.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)