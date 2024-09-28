انتخاب إيشيبا شيغيرو زعيما للحزب الليبرالي الديمقراطي

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- انتخب الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان، يوم الجمعة، الأمين العام السابق للحزب إيشيبا شيغيرو رئيسًا جديدًا له، مما يمهد الطريق لترشيحه كرئيس وزراء جديد للبلاد.

ومن المتوقع أن يتم انتخاب إيشيبا، البالغ من العمر 67 عامًا، كرئيس وزراء اليابان الـ102 خلال جلسة استثنائية للبرلمان المقررة يوم الثلاثاء المقبل.

من جانبه، سيتولى فريق القيادة الجديد للحزب الليبرالي الديمقراطي مهامه رسميًا مع بداية الأسبوع المقبل.

وفي أول تصريح له عقب فوزه برئاسة الحزب، قال إيشيبا: ”سأبذل كل ما بوسعي لجعل اليابان مرة أخرى بلدًا آمنًا ومستقرًا، حيث يمكن للجميع العيش بسعادة“.

يذكر أن إيشيبا شغل عدة مناصب وزارية من بينها وزير الدفاع، فضلا عن مناصب تنفيذية داخل الحزب الليبرالي الديمقراطي.

وينصب الآن الاهتمام على توقيت حل مجلس النواب، استعدادًا لإجراء انتخابات مبكرة. وقد تكهنت بعض المصادر داخل الحزب بأن الانتخابات المقبلة لمجلس النواب قد تُعقد في 27 أكتوبر/ تشرين الأول أو 10 نوفمبر/ تشرين الثاني.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)