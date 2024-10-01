موجة ارتفاع أسعار جديدة تضغط على الأسر اليابانية

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- ستضرب موجة أخرى من زيادات أسعار السلع والخدمات الأسر في اليابان في أكتوبر/تشرين الأول، بما في ذلك أسعار المواد الغذائية والمشروبات، وأسعار البريد، ورسوم الكهرباء والغاز.

ووفقاً لمسح أجرته شركة الأبحاث تيكوكو داتا بنك المحدودة على 195 شركة، فإن أسعار نحو 3000 سلعة غذائية ومشروبات سترتفع في أكتوبر/تشرين الأول، وهو أعلى رقم شهري حتى الآن هذا العام.

وسترتفع رسوم البريد إلى 110 ينات من 84 يناً للرسائل ذات الحجم القياسي التي يصل وزنها إلى 25 جراماً، وإلى 85 يناً من 63 يناً للبطاقات البريدية. وسترتفع رسوم البريد للرسائل لأول مرة منذ 30 عاماً، باستثناء تعديلات الأسعار التي أجريت بسبب زيادات ضريبة الاستهلاك.

وسيتم خفض إعانات الحكومة لرسوم الكهرباء والغاز في أكتوبر/تشرين الأول، مما يؤثر على الفواتير في نوفمبر/تشرين الثاني. سترتفع فاتورة الكهرباء للأسرة العادية التي تستهلك 260 كيلو وات في الساعة شهرياً في منطقة خدمة شركة طوكيو للطاقة الكهربائية القابضة بمقدار 396 يناً.

ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الفائدة الأساسية لقروض الإسكان في البنوك الكبرى وغيرها من المقرضين للقروض ذات الأسعار المتغيرة، وهو النوع الذي اختاره حوالي 70% من أولئك الذين يأخذون قروض الإسكان، في أعقاب رفع أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)