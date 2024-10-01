فوجي فيلم تعتزم تعزيز إنتاج مواد أشباه الموصلات

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طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت شركة فوجي فيلم عن خطتها لاستثمار حوالي 20 مليار ين لبناء مصانع جديدة في محافظتي شيزوؤكا وأويتا، بهدف زيادة إنتاج مواد أشباه الموصلات. يأتي هذا الاستثمار في إطار سعي الشركة اليابانية لتلبية الطلب المتزايد على المواد اللازمة لتصنيع أشباه الموصلات المتقدمة، خاصة مع التوسع السريع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والاتصالات عالية السرعة.

سيتم استثمار حوالي 13 مليار ين لبناء مصنع جديد في بلدة يوشيدا بمحافظة شيزوكا، والذي سيتضمن مرافق الغرف النظيفة ومعدات التفتيش لتطوير وإنتاج وتقييم جودة المواد الحساسة للضوء من الجيل التالي. من المتوقع أن يبدأ المصنع عملياته في خريف عام 2025.

أما في مدينة أويتا جنوب غرب اليابان، ستخصص الشركة حوالي 7 مليارات ين لبناء مصنع جديد يهدف إلى تعزيز قدرة إنتاج المواد اللازمة لأشباه الموصلات النظيفة بنسبة تصل إلى 40%. ويُتوقع أن يدخل المصنع حيز التشغيل في ربيع عام 2026.

يأتي هذا الاستثمار الكبير في إطار الجهود الرامية إلى مواكبة التطورات في سوق أشباه الموصلات المتسارع، والذي بات حيويًا لتقنيات المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي واتصالات الجيل الخامس، مما يجعل من هذه الخطوة ضرورية لتعزيز مكانة فوجي فيلم في هذا القطاع المتقدم.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)