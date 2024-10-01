الحكومة اليابانية والمدعون في دعاوى التعقيم القسري يوقعون اتفاقية أساسية

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- وقعت الحكومة اليابانية والمدعون في دعاوى التعقيم القسري ومحاموهم وأنصارهم اتفاقا أساسيا يوم الاثنين بشأن الجهود المبذولة لمساعدة ضحايا التعقيم القسري بموجب قانون حماية النسل الذي لم يعد ساريا والقضاء على التمييز ضدهم.

وبموجب الاتفاق، سيعقد الجانب المدعي والحكومة محادثات منتظمة للنظر في تدابير محددة.

وقالت أيوكو كاتو، وزيرة سياسات الطفل، في حفل التوقيع في ذلك اليوم، ”ستبذل الحكومة كل جهد ممكن لتحقيق مجتمع يعيش فيه جميع المواطنين معًا مع احترام شخصيات وفرديات بعضهم البعض“.

وقالت امرأة في السبعينيات من عمرها تُعرف باسم جونكو إيزوكا ووقعت على الاتفاق نيابة عن المدعين: ”ستكون الاتفاقية الأساسية خطوة نحو خلق مجتمع خالٍ من تحسين النسل والتمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة“.

ويوضح الاتفاق الأساسي مسؤولية الحكومة واعتذارها، حيث ينص على أن ”الحكومة تدرك تمام الإدراك أنها في وضع يسمح لها بالرد بصدق على هذه القضية“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)