عملية زرع كلى ناجحة بين زوجين من نفس الجنس في اليابان

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كيوتو - (جيجي برس)-- أجريت عملية زرع كلية حية بين زوجين من نفس الجنس لأول مرة في مستشفى جامعة كيوتو، وفقًا للمستشفى في مدينة كيوتو غرب اليابان.

هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن عملية زرع أعضاء حية بين شريكين من نفس الجنس في اليابان، حيث يُسمح بزراعة الأعضاء من متبرعين أحياء فقط بين الأقارب من حيث المبدأ.

قالت المؤسسة يوم الاثنين إن كل من المتلقي والمتبرع بحالة جيدة بعد العملية، وقد غادرا المستشفى بالفعل.

وفقًا للمستشفى، فإن المتلقي والمتبرعة من الإناث المقيمات في كيوتو اللتين تعيشان معًا منذ مارس/آذار 2019. وقد تقدمتا بطلب للحصول على نظام شهادة المدينة للاعتراف بالشراكات بين نفس الجنس، وتم قبول طلبهما في أغسطس/آب 2023.

تم تشخيص المتلقية بالفشل الكلوي المزمن حوالي عام 2022 وزارت المستشفى في يوليو/تموز 2023. وتبين أن فشلها الكلوي تقدم إلى حد أنها ستحتاج إلى عملية زرع كلية أو غسيل كلوي. اقترحت المتبرعة إجراء عملية زرع كلية حية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)