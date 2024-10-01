الحكومة اليابانية تقدم استقالتها

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- استقالت حكومة رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو بشكل جماعي صباح الثلاثاء في اليوم الـ1094 من توليه منصبه، وهي ثامن أطول فترة في تاريخ اليابان بعد الحرب العالمية الثانية.

في أبريل/نيسان من هذا العام، أصبح كيشيدا ثامن أطول رئيس وزراء في الخدمة متجاوزًا ريوتارو هاشيموتو، الذي شغل المنصب لمدة 932 يومًا.

لم يسع كيشيدا إلى إعادة انتخابه في الانتخابات الرئاسية للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم التي عقدت يوم الجمعة.

من المتوقع أن يتم انتخاب إيشيبا شيغيرو، الذي فاز في سباق رئاسة الحزب الليبرالي الديمقراطي، رئيسًا للوزراء في جلسة استثنائية للبرلمان، في وقت لاحق من اليوم.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)