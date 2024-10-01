اليابان تبدأ حملة التطعيم الروتيني ضد كورونا لكبار السن

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- بدأت في اليابان يوم الثلاثاء عمليات التطعيم الروتينية ضد فيروس كورونا، وخاصة للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر، في برنامج يستمر حتى 31 مارس/آذار من العام المقبل.

يتوفر في البرنامج خمسة لقاحات يمكنها مكافحة متغير أوميكرون JN.1، بما في ذلك نوع جديد يسمى لقاح replicon.

المستفيدون المؤهلون هم الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر وأولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و64 عامًا والذين يعانون من حالات كامنة شديدة. يتم تحديد سقف نفقاتهم على التطعيم عند 7000 ين.

يمكن للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 65 عامًا أيضًا تلقي التطعيمات، ولكن لا يوجد حد أقصى للنفقات لهم.

حتى السنة المالية 2023، تم تصنيف لقاحات فيروس كورونا على أنها تطعيم مؤقت بموجب قانون التحصين. تم تقديمها مجانًا بفضل التمويل العام الكامل.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)