رئيس الوزراء الياباني يسعى لمراجعة اتفاقية وضع القوات بين اليابان والولايات المتحدة

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- كرّر رئيس الوزراء الياباني الجديد، إيشيبا شيغيرو، يوم الثلاثاء، اقتراحه بمراجعة اتفاقية وضع القوات بين اليابان والولايات المتحدة.

وفي مؤتمر صحفي افتتاحي، أكد إيشيبا أن مراجعة الاتفاقية ”ستؤدي إلى تحالف أقوى بين اليابان والولايات المتحدة“، مشيرًا إلى أنه لا يعتقد أن هذا الاقتراح سيثير قلق الولايات المتحدة بشأن التحالف.

كما أضاف إيشيبا أنه ”من المعقول من منظور عسكري“ نشر قوات الدفاع الذاتي اليابانية في الولايات المتحدة. وكرر دعوته لإنشاء نسخة آسيوية من حلف شمال الأطلسي، مؤكدًا أهمية التعاون الإقليمي في مجال الدفاع.

وأعلن أنه سيرأس اجتماعًا وزاريًا جديدًا لمناقشة زيادة مزايا أفراد قوات الدفاع الذاتي، بهدف تحسين ظروف الخدمة وتقدير الجهود المبذولة من قبلهم.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)