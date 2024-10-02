رئيس الوزراء الياباني ينتقد الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- انتقد رئيس الوزراء الياباني الجديد إيشيبا شيغيرو بشدة يوم الأربعاء الهجوم الصاروخي الباليستي الإيراني على إسرائيل، قائلاً إنه ”غير مقبول“.

وقال إيشيبا للصحفيين في مكتب رئاسة الوزراء: ”سنعمل بشكل وثيق (مع الدول ذات الصلة) لمنع الصراع من التصعيد إلى حرب شاملة، مع بذل الجهود لتهدئة الوضع“.

في محادثاتهما الهاتفية صباح الأربعاء، شارك إيشيبا، الذي تولى منصبه يوم الثلاثاء، والرئيس الأمريكي جو بايدن مخاوف جدية بشأن الوضع في الشرق الأوسط. وفي إشارة إلى الهجوم الصاروخي، أكدا أن بلديهما تدين بشدة مثل هذا التصعيد.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيماسا هاياشي في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء إنه لم ترد تقارير عن إصابة مواطنين يابانيين في إسرائيل في الهجوم.

وأضاف هاياشي، المتحدث باسم الحكومة اليابانية: ”سنتخذ كل التدابير الممكنة لحماية المواطنين اليابانيين ونبذل كل جهد دبلوماسي لمنع تدهور الوضع“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)