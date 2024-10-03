قنبلة من زمن الحرب العالمية الثانية تتسبب في إغلاق مطار ميازاكي الياباني

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ميازاكي - (جيجي برس)-- تم العثور على حفرة كبيرة بالقرب من ممر للطائرات في مطار ميازاكي، الواقع في جنوب غرب اليابان، وذلك بعد انفجار ناتج عن قذيفة قديمة. وقامت قوات الدفاع الذاتي اليابانية بإزالة بقايا الانفجار الذي وقع في الصباح الباكر، ولم تُسجل أي إصابات.

يُذكر أن مطار ميازاكي كان يُستخدم سابقًا كقاعدة جوية من قبل البحرية الإمبراطورية اليابانية، وقد تم العثور على قذائف قديمة في المنطقة في السابق، بما في ذلك عام 2011.

وقد أفاد مكتب وزارة النقل اليابانية في المطار أن الانفجار تسبب في حفرة بأبعاد حوالي 7 أمتار طولاً و4 أمتار عرضاً وبعمق متر واحد في الأسفلت. ويُعتقد أن القذيفة كانت من صنع أمريكي وتزن 500 رطل. حتى الآن، لم يتضح سبب انفجار القذيفة بعد فترة طويلة من انتهاء الحرب.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)