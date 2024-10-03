إيوايا وبلينكن يعبران عن قلقهما إزاء التوترات في الشرق الأوسط

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعرب وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الأربعاء عن قلقهما الشديد بشأن التصعيد المحتمل إلى حرب شاملة في الشرق الأوسط في أعقاب الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل.

وأكد الوزيران، في اتصال هاتفي، إدانتهما الشديدة لمثل هذا التصعيد واتفقا على العمل معًا لتهدئة التوترات، وفقًا لوزارة الخارجية اليابانية.

أبلغ إيوايا، الذي تولى منصبه يوم الثلاثاء، بلينكن أنه يرغب في العمل بشكل وثيق مع بلينكن لتعزيز التحالف الياباني الأمريكي، والذي أصبح أقوى من أي وقت مضى.

واتفق الوزيران الياباني والأمريكي على التعاون الوثيق لتعزيز قدرات الردع والاستجابة للتحالف والعمل معًا في مجال الأمن الاقتصادي.

واتفق إيوايا وبلينكن على الاجتماع شخصيًا في أقرب وقت.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)