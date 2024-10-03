رئيس الوزراء الياباني الجديد إيشيبا والسفير الأمريكي يتفقان على تعزيز التحالف

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طوكيو - (جيجي برس)-- اتفق رئيس الوزراء الياباني الجديد إيشيبا شيغيرو والسفير الأمريكي لدى اليابان رام إيمانويل يوم الخميس على تعزيز تحالف بلديهما بشكل أكبر.

كما أكدا خلال اجتماعهما في مكتب رئيس الوزراء في طوكيو أن اليابان والولايات المتحدة ستعززان التعاون مع الدول ذات التفكير المماثل مثل كوريا الجنوبية والفلبين.

وقال إيمانويل للصحافة بعد الاجتماع: ”لقد أجرينا محادثة إيجابية وقوية للغاية تحافظ على الزخم إلى الأمام لفترة تاريخية“ للتحالف بين الولايات المتحدة واليابان وتعزيز هذا التحالف. ”إن التحالف بين الولايات المتحدة واليابان يشكل الأساس لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة“.

تحدث إيشيبا، الذي تولى منصبه يوم الثلاثاء، مع الرئيس الأمريكي جو بايدن عبر الهاتف يوم الأربعاء. واتفقا على أن الحكومتين اليابانية والأمريكية ستسهلان العمل لإقامة قمة مبكرة بين البلدين.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)