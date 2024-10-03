زعماء مجموعة الدول السبع يؤكدون على التعاون الوثيق بشأن الشرق الأوسط

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باريس - (جيجي برس)-- أكد زعماء مجموعة الدول السبع الكبرى يوم الأربعاء أنهم سيعملون معًا بشكل وثيق في استجاباتهم للتوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط.

وفي مؤتمر هاتفي طارئ، انتقد زعماء مجموعة الدول السبع بشدة الهجوم الصاروخي الإيراني واسع النطاق على إسرائيل. وأعربوا عن قلقهم الشديد إزاء الخطر المتزايد لتبادل الضربات بين إيران وإسرائيل، وتقاسموا الاعتراف بأن الصراع الذي يشمل المنطقة بأكملها لن يفيد أحدًا وأن الحل الدبلوماسي لا يزال ممكنًا.

تم عقد المؤتمر الهاتفي من قبل رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، التي تتولى بلادها رئاسة مجموعة الدول السبع هذا العام.

وقال رئيس الوزراء الياباني الجديد إيشيبا شيغيرو لنظرائه في مجموعة الدول السبع في مؤتمر هاتفي طارئ أن جميع الأطراف المعنية بحاجة إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لمنع التصعيد إلى حرب شاملة.

وقال إيشيبا أيضًا إنه من المهم بذل الجهود لتهدئة التوترات. وقال إن اليابان ستبذل أقصى الجهود الدبلوماسية وتتواصل مع إيران.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)