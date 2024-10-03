آنا ساواي في قائمة «تايم 100 نكست»: النجمة الصاعدة نحو العالمية

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وادي السليكون - (جيجي برس)-- اختارت مجلة تايم الأمريكية الممثلة آنا ساواي، التي لعبت دور البطولة في ”شوغون“، الدراما التي تدور أحداثها في اليابان الإقطاعية، لقائمة ”تايم 100 نيكست 2024“ يوم الأربعاء.

وقال الممثل هيرويوكي سانادا، الذي أنتج الدراما وشارك في بطولتها أيضًا، على موقع المجلة على الإنترنت، ”يمكن لآنا ساواي أن تلعب أي دور على هذه الأرض، أو في الفضاء“.

في سبتمبر/أيلول، فازت ساواي، 32 عامًا، بجائزة إيمي لهذا العام لأفضل ممثلة رئيسية في مسلسل درامي عن دورها في شوغون، لتصبح أول آسيوية تفوز بالجائزة في فئة الممثلة الرئيسية. وقد نالت استحسانًا لتصويرها لامرأة تدعى ماريكو تودا في الدراما التي عاشت بكرامة على الرغم من أن القدر ألقى بها.

عند استرجاع كيفية مواجهة ساواي لعملها في شوغون، بما في ذلك تعلم التمثيل باستخدام اللغة اليابانية خلال فترة الحرب الأهلية في البلاد في وقت قصير، قال سانادا، الذي فاز أيضًا بجائزة إيمي 2024 لأفضل ممثلة رئيسية في مسلسل درامي، ”كان الجهد الذي بذلته في خلق شخصيتها، ليدي ماريكو، لا يصدق“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)