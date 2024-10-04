شركة ألعاب يابانية تكسر الأرقام القياسية بإطلاق أصغر مكعب روبيك في العالم

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت شركة الألعاب اليابانية ميغاهاوس كورب يوم الخميس عن إطلاق أصغر مكعب روبيك في العالم، وذلك بمناسبة الذكرى الخمسين لتطوير هذا اللغز الشهير.

يبلغ طول كل جانب من المكعب حوالي 5 ملليمترات، وهو حجم صغير جدًا يجعله بحجم واحد على الألف من مكعب روبيك العادي. ورغم حجمه المتناهي في الصغر، يزن المكعب حوالي 0.3 جرام فقط، ومصنوع من الألومنيوم، مع الحفاظ على نفس البنية الداخلية التي تتيح للمستخدمين القدرة على اللعب به.

بدأت الشركة في قبول الحجوزات عبر الإنترنت لهذا المنتج الفريد يوم الخميس، بسعر 777777 ين (حوالي 5200 دولار أمريكي). وقد حصل النموذج الأولي لهذا المكعب في أغسطس/آب الماضي على اعتراف موسوعة غينيس للأرقام القياسية باعتباره أصغر مكعب لغز دوار في العالم.

لتطوير المكعب، تعاونت ميغاهاوس مع شركة إيريسو بريسيشن، التي تتخذ من مدينة إيروما بمحافظة سايتاما مقرًا لها، والمتخصصة في قطع ومعالجة الأجزاء الدقيقة. وتم تجميع الأجزاء المعدنية الصغيرة يدويًا لضمان دقة المنتج.

هذا الابتكار يجسد الجمع بين تقنيات الهندسة الدقيقة والإبداع في تصميم الألعاب، مما يتيح لعشاق مكعب روبيك فرصة تجربة نسخة صغيرة للغاية من اللعبة الشهيرة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)