مقابلة: مسؤول تنفيذي بالبنك الدولي يقول إن اليابان بحاجة إلى مضاعفة نموها إلى 2%

أخبار اليابان

واشنطن - (جيجي برس)-- صرح كبير خبراء الاقتصاد في البنك الدولي، إندرميت جيل، في مقابلة أجريت معه مؤخرًا لوكالة جيجي برس، بأن اليابان بحاجة إلى مضاعفة معدل نموها الاقتصادي ليصل إلى حوالي 2% من خلال تعزيز الاستثمار وزيادة الإنتاجية.

يأتي هذا التصريح في وقت أعلن فيه رئيس الوزراء الياباني الجديد، إيشيبا شيغيرو، عن هدفه الطموح لتحويل اليابان إلى ”دولة استثمارية كبرى“.

ومع مواجهة اليابان تحديات ديموغرافية مثل شيخوخة السكان وارتفاع مستوى الدين العام، أبدى البنك الدولي قلقه بشأن ”الركود المزمن“ الذي يهدد العديد من الاقتصادات المتقدمة مثل اليابان والولايات المتحدة، بالإضافة إلى بعض الدول ذات الدخل المتوسط، بما في ذلك الصين. وفقاً لجيل، الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس البنك الدولي الأول لاقتصاديات التنمية.

وفي إطار تشجيع الاستثمار الخاص، أصدر البنك الدولي يوم الخميس تقريرًا جديدًا بعنوان ”جاهزية الأعمال“، والذي يدرس القواعد وبيئة الاستثمار في حوالي 50 دولة ومنطقة، بهدف تحديد المعوقات والمحفزات لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)