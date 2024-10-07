【فيديو】ألوان الخريف تحول جبال توكاتشيداكي إلى لوحة طبيعية مذهلة

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تصل أوراق الخريف إلى ذروتها حاليًا في سلسلة جبال توكاتشيداكي الواقعة في وسط هوكايدو، حيث تزينت الأشجار بمزيج من الأحمر والذهبي، خاصة أشجار الروان وأشجار البتولا التي أضفت مشهدًا ساحرًا يلامس قلوب الزوار. يعكس هذا المشهد الرائع أجواء الخريف، والذي يبدو أنه قد وصل مبكرًا مقارنةً بجزيرة هونشو.

وفقًا لما ذكرته جمعية كاميفورانو توكاشيداكي للسياحة، سيستمر عشاق الطبيعة في الاستمتاع بجمال أوراق الخريف حتى الأسبوع المقبل، خصوصًا حول مسار الينابيع الساخنة. ومع مرور الأيام، ستنزل الألوان الخريفية تدريجيًا إلى قاعدة الجبال، مما يتيح مزيدًا من الوقت للزوار للاستمتاع بجمال هذا الموسم الفريد.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)