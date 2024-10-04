رئيس الوزراء يأمر بإعداد حزمة اقتصادية لمساعدة الأسر اليابانية

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طوكيو - (جيجي برس)-- وجه رئيس الوزراء الياباني إيشيبا شيغيرو يوم الجمعة تعليماته لمجلس وزرائه بالتحضير لحزمة اقتصادية جديدة تهدف جزئيًا إلى دعم الأسر التي تأثرت بارتفاع الأسعار.

وستشمل الحزمة أيضًا إجراءات لتعزيز الاقتصاد، بهدف القضاء نهائيًا على الانكماش الاقتصادي في اليابان، إلى جانب تدابير لحماية المواطنين بشكل أفضل من الكوارث الطبيعية.

يأمل إيشيبا، الذي تسلّم منصبه يوم الثلاثاء الماضي، في اعتماد هذه الحزمة قريبًا بعد انتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها في 27 أكتوبر/تشرين الأول. كما يخطط لتقديم ميزانية تكميلية إلى البرلمان لتمويل تلك التدابير الاقتصادية.

من المتوقع أن تتضمن الإجراءات لمواجهة ارتفاع الأسعار تقديم مزايا جديدة للأسر ذات الدخل المنخفض وتوسيع نطاق الإعانات المقدمة للحكومات المحلية. كما دعا إيشيبا إلى خطوات لتحقيق مجتمع قادر على مواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة.

وقال إيشيبا في اجتماع لمجلس الوزراء: ”سنطلق تدابير جديدة لإحياء المناطق“ بهدف دعم النمو الاقتصادي. واقترح أيضًا تسهيل زيادة الأجور للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم لدعم الطبقات العاملة وتعزيز الاقتصاد المحلي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)