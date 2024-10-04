تفتيش 3 مطارات يابانية خوفًا من وجود قنابل غير منفجرة من الحرب العالمية الثانية

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طوكيو - (جيجي برس)-- قال وزير النقل الياباني تيتسو سايتو يوم الجمعة إنه أصدر تعليماته بإجراء فحوصات بحثا عن قذائف غير منفجرة في ثلاثة مطارات محلية في مييازاكي، حيث انفجرت قنبلة أمريكية تعود إلى الحرب العالمية الثانية يوم الأربعاء.

والمطارات الثلاثة هي مطار سينداي في محافظة ميياغي الشمالية الشرقية، ومطار فوكوؤكا في محافظة فوكوؤكا الجنوبية الغربية، ومطار ناها في أقصى جنوب محافظة أوكيناوا.

بالإضافة إلى المطار في محافظة مييازاكي، جنوب شرق فوكوؤكا، تم العثور بالفعل على قذائف غير منفجرة في المطارات الثلاثة. وفي مطار ناها على وجه الخصوص، تم اكتشاف ما يصل إلى ثماني قذائف من هذا القبيل حتى الآن هذا العام، بما في ذلك واحدة تم العثور عليها يوم الخميس فقط.

وستركز المسوحات المغناطيسية المخطط لها على ممرات الطيران، بعد أن وقع انفجار يوم الأربعاء على أحد ممرات الطيران وأحدث حفرة بيضاوية يبلغ طولها حوالي 7 أمتار وعرضها 4 أمتار وعمقها متر واحد. أدى الحادث إلى شلل مطار مييازاكي طوال اليوم.

وبالإضافة إلى مطاري مييازاكي وناها، توجد مطارات في مختلف أنحاء اليابان بنيت في مناطق كانت توجد بها مرافق لما كان سابقا الجيش الياباني. وتدرس الوزارة ما إذا كانت ستجري المزيد من التحقيقات بشأن هذه المواقع.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)