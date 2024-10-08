كيكوتشي يُصبح الكاردينال السابع من اليابان في الفاتيكان

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باريس - (جيجي برس)-- قرر البابا فرانسيس ترقية رئيس أساقفة طوكيو، كيكوتشي إيساؤو، إلى رتبة كاردينال، ليصبح بذلك الياباني السابع الذي يشغل هذا المنصب الرفيع في الكنيسة الكاثوليكية.

جاء الإعلان يوم الأحد ضمن قائمة تشمل 21 كاردينالاً جديداً، وسيتم تعيينهم رسميًا في اجتماع خاص للكنيسة يوم 8 ديسمبر/كانون الأول.

كيكوتشي، البالغ من العمر 65 عامًا، وُلد في محافظة إيواتي شمال شرقي اليابان، وتولى منصب رئيس أساقفة طوكيو منذ عام 2017، بعد خدمته كأسقف في نييغاتا. هذا التعيين يجعله خلفًا لمائيدا مانيو، الذي تم تعيينه كاردينالاً في عام 2018.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)