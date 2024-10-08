رؤساء بلديات طوكيو يطالبون الناس باتباع القواعد خلال احتفالات الهالوين

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طوكيو - (جيجي برس)-- دعا رؤساء بلديات منطقتين في وسط طوكيو يوم الاثنين الناس إلى اتباع القواعد خلال موسم الهالوين.

وضعت منطقتا شيبويا وشينجوكو قانونًا يحظر شرب الخمر في الشوارع في المناطق الواقعة في وسط المدينة خلال فترة الهالوين، بعد أن أصبح شرب الخمر في الشوارع من قبل الشباب والزوار الأجانب إلى اليابان مشكلة.

وفي حديثه في مؤتمر صحفي في نادي المراسلين الأجانب في اليابان في طوكيو، كشف عمدة منطقة شيبويا كين هاسيبي عن خطة لحث الحكومة اليابانية وحكومة العاصمة طوكيو على تعزيز التدابير ضد السياحة المفرطة، أو التأثير السلبي لتدفق السياح على الحياة اليومية للسكان المحليين. وقال عمدة منطقة شينجوكو كينيتشي يوشيزومي في نفس المؤتمر الصحفي: ”سنطالب الناس بالتوقف عن الأفعال المزعجة“.

في حي شيبويا، كان الشباب الذين يرتدون ملابس الهالوين يشربون الخمر بشكل متكرر ويحدثون ضوضاء حول محطة شيبويا، مما دفع الحي إلى سن مرسوم في عام 2019 يحظر الشرب في الشوارع خلال أوقات معينة من العام، بما في ذلك موسم الهالوين.

بعد أن خفضت اليابان تصنيف فيروس كورونا إلى فئة أقل خطورة بموجب قانون مكافحة الأمراض المعدية في مايو/ أيار 2023، تمت إزالة قيود الحركة وأصبح الشرب في الأماكن العامة من قبل الزوار الأجانب للبلاد وغيرهم أمرًا طبيعيًا. تم تعديل مرسوم حي شيبويا في يونيو/ حزيران من هذا العام لحظر الشرب في الشوارع طوال العام، ودخل هذا حيز التنفيذ يوم الثلاثاء.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)