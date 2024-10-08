اليابان تحث جميع الأطراف في غزة على الالتزام بالقانون الدولي

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أصدر وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا بيانا يوم الاثنين، بعد مرور عام على بدء الصراع بين إسرائيل وحماس في غزة، دعا فيه جميع الأطراف إلى الالتزام بالقانون الدولي.

وقال الوزير أيضا إن اليابان ”تحثهم بقوة على العمل بشكل مطرد نحو تحقيق وقف إطلاق النار“.

وقال إيوايا ”لقد أدانت اليابان باستمرار وبشكل لا لبس فيه الهجمات الإرهابية التي شنتها حماس وغيرها (قبل عام)“، داعيا إلى ”الإفراج الفوري عن جميع الرهائن الذين ما زالوا محتجزين“.

وأضاف ”إن اليابان تشعر بقلق بالغ إزاء الوضع الإنساني الحرج المستمر في غزة“.

كما أعرب الوزير عن قلقه الشديد إزاء ”التوترات المتصاعدة... في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط“، وحث جميع الأطراف على ”تجنب المزيد من التصعيد“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)