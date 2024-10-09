حادثة مروعة في سابورو: اعتداء على صبي صغير من قبل مراهق أكبر سنًا

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سابورو - (جيجي برس)-- تعرض صبي في الصف الثالث آنذاك في مدرسة ابتدائية في سابورو لاعتداء جنسي في عام 2021 من قبل صبي في الصف الأول في المدرسة الإعدادية، وفقًا لتقرير أصدره مجلس التعليم في مدينة شمال اليابان يوم الثلاثاء.

واعترف تقرير التحقيق، الذي أعدته لجنة تابعة لجهة خارجية، بالقضية باعتبارها حادثة خطيرة بموجب القانون لتعزيز التدابير لمنع التنمر.

ووفقًا للتقرير، فقد تخرج الجاني من المدرسة الابتدائية للضحية، وكان الصبيان ينتميان إلى نفس المجموعة الرياضية. اعتدى الصبي الأكبر جنسياً على الصبي الأصغر ثلاث مرات في مايو/أيار 2021، بعد وقت قصير من التحاق الأول بالمدرسة الإعدادية.

وذكر التقرير أن الجاني سرق قبعة وقفازات الضحية قبل الحادث.

بدأ التحقيق بعد أن استشار أولياء أمور الضحية الشرطة، وتم إحالة الجاني إلى محكمة الأسرة لإجراءات الأحداث.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)