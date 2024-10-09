قائد القوات الأمريكية الجديد في اليابان يتعهد بتعزيز التحالف

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طوكيو - (جيجي برس)-- تعهد القائد الجديد للقوات الأمريكية المتمركزة في اليابان يوم الثلاثاء ببذل جهود لا هوادة فيها لجعل التحالف الثنائي أكثر صلابة.

قال الفريق أول ستيفن جوست من القوات الجوية الأمريكية في خطاب تنصيبه في قاعدة يوكوتا الجوية في طوكيو: ”سأبذل قصارى جهدي وصلاحياتي لتعزيز التحالف بين الولايات المتحدة واليابان، كل يوم“.

بصفته القائد الخامس للقوات الجوية، يتولى جوست مسؤولية إعادة تنظيم مقر القوات الأمريكية في اليابان إلى مقر قوة مشتركة لتقوية التحالف مع الدولة المضيفة.

وصف قائد القيادة الأمريكية في المحيطين الهندي والهادئ الأدميرال صمويل بابارو إعادة التنظيم بأنها أكبر إصلاح على الإطلاق للقوات وواحدة من أقوى التطورات في 70 عامًا من التعاون العسكري الثنائي.

تهدف إعادة التنظيم إلى تعزيز التعاون في القيادة والسيطرة مع قوات الدفاع الذاتي اليابانية، والتي من المقرر أن تنشئ قيادة عمليات مشتركة. وعلى وجه التحديد، سوف يقوم الجيش الأميركي بنقل جزء من سلطاته العملياتية إلى مقر القوة المشتركة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)