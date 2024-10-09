اليابان والولايات المتحدة تتفقان على التعاون بشأن الصين وكوريا الشمالية وروسيا

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طوكيو -(جيجي برس)-- اتفق وزيرا الدفاع الياباني والأمريكي على تعزيز التعاون الوثيق بين بلديهما ومع الشركاء الإقليميين لمواجهة الأنشطة المتزايدة التي تقوم بها الصين وكوريا الشمالية وروسيا في المناطق المحيطة باليابان.

خلال محادثاتهما الهاتفية الأولى يوم الثلاثاء، أكد وزير الدفاع الياباني غين ناكاتاني ونظيره الأمريكي لويد أوستن عزمهما على تعزيز قدرات التحالف الياباني الأمريكي في مجالي الردع والاستجابة. وأكد أوستن أن الولايات المتحدة ستعمل على بناء تعاون سلس لتحسين القيادة والسيطرة بين قوات الدفاع الذاتي اليابانية والقوات الأمريكية.

وفي إشارة إلى خلفيتهما المشتركة في لعبة الرغبي، قال ناكاتاني: ”دعونا نعمل معًا كما لو كنا في معركة“، معبّرًا عن رغبته في أن يكون التعاون قويًا ومتماسكًا.

ومع ذلك، أشار ناكاتاني إلى أن المحادثات لم تتطرق إلى مقترحات رئيس الوزراء إيشيبا شيغيرو، التي تشمل مراجعة اتفاقية وضع القوات اليابانية الأمريكية وإمكانية إنشاء نسخة آسيوية من حلف شمال الأطلسي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)