هوندا تدخل المنافسة بإطلاق علامة تجارية للسيارات الكهربائية في 2026

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طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت شركة هوندا موتور اليابانية عن إطلاق علامتها التجارية الجديدة للسيارات الكهربائية تحت اسم ”0“ (صفر) في السوق الأمريكية الشمالية بحلول عام 2026. تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجيتها العالمية لمواجهة المنافسين الرئيسيين مثل تسلا الأمريكية وبي واي دي الصينية.

تستند فلسفة تطوير السيارات الكهربائية الجديدة إلى مفهوم ”رفيعة، وخفيفة، وحكيمة“، حيث سيتم التركيز على تصنيع سيارات خفيفة الوزن وصغيرة الحجم، مع دمج أحدث التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي لتحسين الأداء والكفاءة.

في مؤتمر صحفي عُقد في محافظة توتشيغي، أكد رئيس هوندا، توشيهيرو ميبي، أن هذا الاتجاه يمثل المستقبل الصحيح لصناعة السيارات، مشيرًا إلى أهمية السيارات الكهربائية في الأسواق المستقبلية. وتخطط الشركة لإطلاق سبعة نماذج بأحجام مختلفة من سلسلة ”0“ بحلول عام 2030، حيث من المتوقع أن تهيمن السيارات الكهربائية على السوق العالمية.

تسعى هوندا أيضًا لتقديم هذه العلامة التجارية في اليابان، وتدرس حاليًا استراتيجيات مختلفة لتسويق سلسلة ”0“ محليًا. وقد كشفت الشركة بالفعل عن نماذج أولية، بما في ذلك سيارة سيدان رياضية منخفضة الارتفاع. ومن المتوقع أن يتم الكشف عن نموذج أقرب للإنتاج الضخم في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في لاس فيغاس في يناير/ كانون الثاني 2025.

تُمثّل هذه الخطوة جزءًا من رؤية هوندا للتحول إلى مستقبل يعتمد بشكل أكبر على السيارات الكهربائية المستدامة، مع التركيز على الابتكار التكنولوجي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)