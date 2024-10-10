اعتقال جندي مشاة بحرية أميركي في اليابان بتهمة ممارسة العنف ضد حبيبته السابقة

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أوكيناوا - (جيجي برس)-- ألقت الشرطة اليابانية القبض على جندي مشاة بحرية أميركي متمركز في قاعدة عسكرية أميركية في أقصى جنوب محافظة أوكيناوا بتهمة ممارسة العنف ضد صديقته السابقة، حسبما علم يوم الخميس.

وقد نفى الجندي العشريني، المتمركز في معسكر فوستر والذي تم القبض عليه على الفور، هذه الاتهامات، وفقًا لشرطة المحافظة.

ويُشتبه في أن الجندي قام بخنق صديقته السابقة وهي في العشرينيات من عمرها بذراعه والإمساك بذراعها في منزلها في مدينة أوراسوي في أوكيناوا بين الساعة 7:35 مساءً و7:50 مساءً يوم الأربعاء. ولم تصب المرأة بأذى.

وقالت الشرطة إنها ألقت القبض عليها بعد أن هرعت إلى منزلها استجابة لنداء طوارئ من المرأة قالت فيه إنها تعرضت للخنق والضرب على يد صديقها السابق.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)