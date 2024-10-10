مازدا تطرح السيارة CX-80 الرياضية متعددة الاستخدامات في الأسواق

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طوكيو - (جيجي برس)-- أطلقت شركة مازدا موتور اليابانية، يوم الخميس، سيارة الدفع الرباعي الفاخرة CX-80، في خطوة تهدف إلى تعزيز قاعدة عملائها من خلال توسيع مجموعة سيارات الدفع الرباعي الخاصة بها. يتميز الطراز الجديد بمقصورة داخلية فسيحة توفر راحة للركاب، حيث يمكن للأشخاص الذين يبلغ طولهم حوالي 170 سنتيمترًا الجلوس بسهولة في مقاعد الصف الثالث.

وتشمل وسائل الراحة الأخرى شاشة عرض محيطية بزاوية 360 درجة، وعرض على الزجاج الأمامي للبيانات، وإضاءة محيطة، ونظام تخصيص للسائق يستخدم التعرف على الوجه.

يتراوح سعر CX-80 بين 3,943,500 ين و7,122,500 ين، مع توفير أوضاع قيادة متعددة تشمل الطرق الوعرة، إضافة إلى تقنيات أمان مثل الكشف عن نعاس السائق وتغييرات وضعية الجسم.

تستهدف مازدا بيع 1400 وحدة شهريًا في اليابان، مع خطط لإطلاق الطراز أيضًا في السوق الأوروبية. تشمل المجموعة المتوفرة نسخة هجينة قابلة للشحن إلى جانب نسختين أخريين، وذلك في إطار توجه الشركة نحو السيارات الكهربائية، مع استمرار التركيز في الوقت الحالي على تطوير المركبات الهجينة القابلة للشحن وغيرها.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)