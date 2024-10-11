1 من كل 3 عمال في مجال الفن والاستعراض باليابان مهددون بالموت بسبب الإفراط في العمل

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- يظهر المسح الحكومي الذي أُجري في اليابان ونُشر في الكتاب الأبيض لعام 2024 حول التدابير الرامية إلى منع الوفاة بسبب الإفراط في العمل (كاروشي) أن حوالي 35.2٪ من العمال في صناعة الفن والأعمال الاستعراضية عملوا لمدة 60 ساعة أو أكثر أسبوعيًا العام الماضي. هذه النسبة تُعتبر عتبة خطيرة يمكن أن تؤدي إلى إصدار شهادة ”كاروشي“ في اليابان. بالمقارنة، بلغت نسبة الموظفين في جميع الصناعات الذين تجاوزت ساعات عملهم هذا الحد 5.5٪ فقط.

أُجري المسح في أكتوبر/ تشرين الأول وديسمبر/ كانون الأول 2023 وشمل 488 فردًا في قطاع الفن والأعمال الاستعراضية، بما في ذلك المخرجون، الموظفون الفنيون، والمحررون. من بين هؤلاء، 42.0٪ أشاروا إلى أنهم تأثروا بتعليقات سلبية أدلى بها زملاؤهم في العمل، بينما 22.3٪ قالوا إنهم تعرضوا لأشكال من الاعتداء الجسدي أو الصراخ. كما أظهر المسح أن 51.0٪ لم يتم إبلاغهم بمقدار أجورهم قبل قبولهم للوظيفة.

هذه النتائج تعكس التحديات الكبيرة التي تواجهها هذه الصناعة، والتي تشمل ساعات العمل المفرطة والبيئات السلبية، وهو ما يسلط الضوء على الحاجة الملحة لإصلاحات في شروط العمل وحماية الموظفين من الإجهاد والاعتداءات في أماكن العمل.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)