وزير الدفاع الياباني يزور أوروبا ويحضر اجتماع الناتو

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلن وزير الدفاع الياباني غين ناكاتاني يوم الجمعة عن نيته زيارة بلجيكا وإيطاليا لمدة ستة أيام بدءًا من يوم الأربعاء، حيث سيشارك في اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بلجيكا. تعد هذه الزيارة الأولى من نوعها، حيث سيكون ناكاتاني أول وزير دفاع ياباني يحضر مؤتمرًا لحلف الناتو.

إلى جانب مشاركته في اجتماع الناتو، سيحضر ناكاتاني أيضًا اجتماع وزراء دفاع مجموعة الدول السبع الكبرى في إيطاليا. الهدف من هذه الزيارة هو إظهار وحدة اليابان مع القوى الغربية، خاصة في ظل تصاعد طموحات الصين المهيمنة في المنطقة.

كما تم توجيه الدعوة إلى كوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا لحضور اجتماع الناتو، مما يشير إلى توسيع دائرة التعاون في الأمن العالمي. وعلق ناكاتاني قائلاً: ”نريد أن نشارك في الاعتراف بأن الأمن في أوروبا والمحيط الأطلسي وفي منطقة المحيطين الهندي والهادئ لا ينفصلان، ونسعى إلى تعزيز التعاون بين الدول المشاركة في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة“.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)