العد التنازلي لمعرض أوساكا إكسبو... التحديات تنتظر الحل قبل الانطلاق

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أوساكا - (جيجي برس)-- مع اقتراب معرض إكسبو العالمي 2025 الذي سيقام في مدينة أوساكا من الانطلاق في غضون ستة أشهر، لا يزال المنظمون يواجهون تحديات كبيرة، أبرزها تباطؤ مبيعات التذاكر المسبقة. من المقرر أن يُعقد المعرض في جزيرة يوشيما الاصطناعية من 13 أبريل/نيسان إلى 13 أكتوبر/تشرين الأول من العام المقبل، ومع ذلك، لم تحقق التذاكر المباعة الأرقام المرجوة بعد.

رغم الانتهاء من بناء سقف ضخم على شكل حلقة، يبلغ محيطه حوالي 2 كيلومتر ويعتبر أحد أكبر الهياكل الخشبية في العالم، والذي يمثل رمزًا مميزًا للمعرض، إلا أن بناء الأجنحة الأجنبية لا يزال في مراحله النهائية بعد تأخير في الأعمال الإنشائية.

حتى يوم الأربعاء، تم بيع حوالي 7.14 مليون تذكرة مسبقة منذ بدء المبيعات في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، وهو ما يمثل 51٪ فقط من الهدف الذي حدده المنظمون، حيث يطمحون إلى بيع 14 مليون تذكرة.

وفي هذا السياق، أعرب أحد قادة الأعمال في منطقة أوساكا عن قلقه قائلاً: ”نحن قلقون بعض الشيء بشأن ما إذا كان الهدف سيتحقق“. يبدو أن التحدي الأكبر الذي يواجه المعرض هو جذب المزيد من الجمهور وتحقيق الأرقام المستهدفة من مبيعات التذاكر، في ظل التنافس الكبير مع الفعاليات العالمية الأخرى والتحديات الاقتصادية التي قد تؤثر على الإقبال.

المعرض يُعد فرصة لعرض الابتكارات والتكنولوجيا الجديدة من جميع أنحاء العالم، ويأمل المنظمون أن يتعافى الإقبال الجماهيري في الفترة المقبلة مع تكثيف الحملات الترويجية وجذب اهتمام أكبر من الجمهور المحلي والدولي.













(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)