الإمبراطورة الأم ميتشيكو تتعافى وتغادر المستشفى بعد جراحة في عظم الفخذ

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طوكيو - (جيجي برس)-- غادرت الإمبراطورة الأم ميتشيكو المستشفى بعد ظهر الأحد، وذلك بعد تلقيها العلاج لكسر في عظم الفخذ الأيمن.

الإمبراطورة الأم، البالغة من العمر 89 عامًا، خضعت لعملية جراحية لعلاج الكسر في مستشفى جامعة طوكيو يوم الثلاثاء، بعد أن تعرضت للسقوط في مقر إقامة أكاساكا الإمبراطوري في طوكيو في 6 أكتوبر/ تشرين الأول.

ستستخدم الإمبراطورة الأم الكرسي المتحرك لفترة من الوقت أثناء فترة إعادة تأهيلها بهدف استعادة قدرتها على المشي بشكل مستقل.

وبحسب المساعدين، فإن حالتها جيدة بعد الجراحة، حيث تمكنت من تحريك ساقها اليمنى المصابة وبدأت في التدريبات على الإمساك والمشي. على الرغم من تحسن حالتها، لا يزال الألم موجودًا لكنه خف بشكل ملحوظ.

كما أعرب كل من الإمبراطور الأب أكيهيتو والإمبراطورة الأم ميتشيكو عن ارتياحهما لخروجها من المستشفى.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)