معركة الانتخابات العامة تبدأ في اليابان: منافسة حامية تلوح في الأفق

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طوكيو - (جيجي برس)-- انطلقت يوم الثلاثاء الحملة الانتخابية التي تستمر 12 يومًا لانتخابات مجلس النواب الياباني.

يعد الإصلاح السياسي قضية رئيسية في الحملة الانتخابية للانتخابات العامة التي ستُعقد في 27 أكتوبر/تشرين الأول، في أعقاب فضيحة الأموال غير المشروعة التي تورط فيها الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم. كما تتصدر السياسات الرامية إلى تنشيط الاقتصاد ومعالجة انخفاض معدل المواليد في البلاد جدول الأعمال.

ومن المتوقع أن يقدم أكثر من 1300 شخص ترشيحاتهم في انتخابات مجلس النواب الذي يضم 465 مقعدًا - 289 مقعدًا من الدوائر الانتخابية ذات المقعد الواحد و176 مقعدًا للتمثيل النسبي. وفي السباق السابق لعام 2021، قدم 1051 شخصًا ترشيحاتهم، وهو أقل عدد في ظل النظام الانتخابي الحالي.

قال رئيس الوزراء إيشيبا شيغيرو إن حزبه الليبرالي الديمقراطي وشريكه كوميتو يهدفان إلى الفوز بما لا يقل عن 233 مقعدًا معًا، وهو ما يمثل الأغلبية في مجلس النواب. وعندما تم حل المجلس يوم الأربعاء لإجراء الانتخابات، كان الائتلاف الحاكم لديه 288 مقعدًا مجتمعة - 256 مقعدًا للحزب الليبرالي الديمقراطي و32 مقعدًا لحزب كوميتو.

ستُعقد الانتخابات بعد 26 يومًا فقط من تولي إيشيبا منصبه، وهي أقصر فترة من نوعها في تاريخ اليابان بعد الحرب العالمية الثانية. وقد دعا إلى الانتخابات للاستفادة من الشعور بالتجديد من إدارته الجديدة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)