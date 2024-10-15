أوباما يهنئ منظمة نيهون هيدانكيو بحصولها على جائزة نوبل للسلام

أخبار اليابان

واشنطن - (جيجي برس)-- هنأ الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما يوم الاثنين الاتحاد الياباني لمنظمات ضحايا القنبلة الذرية والهيدروجينية، أو ”نيهون هيدانكيو“، على الفوز بجائزة نوبل للسلام لهذا العام.

كتب أوباما على موقع إكس: ”لقد بنت مجموعة الناجين من القنبلة الذرية اليابانية حركة قوية انطلاقاً من مأساة شخصية، وتصر على إنسانيتنا المشتركة“.

وحذر من أن ”تهديد الأسلحة النووية آخذ في الازدياد ـ وأن المحظورات ضد التهديد باستخدامها تضعف“.

وقال: ”إن عمل نيهون هيدانكيو يذكرنا بأن هذه الأسلحة لها تكلفة بشرية فادحة، وأن السعي إلى عالم خال من الأسلحة النووية يشكل جزءاً أساسياً من ضمان ترك عالم أكثر أمناً وأماناً لأطفالنا“.

التقى أوباما مع الراحل سوناو تسوبوي، الرئيس المشارك السابق لمؤسسة نيهون هيدانكيو، في هيروشيما في مايو/أيار 2016، عندما أصبح أول رئيس أمريكي في منصبه يزور المدينة التي تعرضت للقصف الذري.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)