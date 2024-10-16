اليابان تنتقد إسرائيل لمهاجمتها قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- انتقد وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا يوم الثلاثاء الهجمات التي شنتها القوات الإسرائيلية على أفراد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

وقال إيوايا في بيان له: ”لا يمكن التسامح مع الهجمات ضد الأفراد العاملين لصالح الأمم المتحدة، ونحن ندين كل التهديدات لسلامة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان“.

كما دعا إلى وقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله لتجنب المزيد من تدهور الوضع.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)