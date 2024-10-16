فيلم أنيمي ياباني يفوز بالجائزة الفضية في جوائز أكاديمية الطلاب

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طوكيو - (جيجي برس)-- فاز فيلم ”أوريغامي“ للفنان الياباني كي كاناموري بالجائزة الفضية في فئة الأنيمي بجوائز أكاديمية الطلاب في حفل أقيم في لندن يوم الاثنين.

أصبح الفيلم أول فيلم ياباني يفوز بجائزة أكاديمية الطلاب وهو مؤهل للمنافسة على جائزة الأوسكار في فئة أفلام الأنيمي القصيرة في مارس/آذار من العام المقبل.

”أوريغامي“ هو فيلم رسومي كامل بالكمبيوتر يصور قطعة ورق مربعة تقليدية مطوية على شكل كائنات حية مختلفة.

وقال كاناموري، الذي تخرج من جامعة ديجيتال هوليوود في طوكيو في مارس/آذار، في بيان له ”إنه لمن دواعي سروري الكبير أن يتم تقييم عمل يتناول الثقافة اليابانية بشكل كبير على مسرح جوائز الأكاديمية“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)