استطلاعات الرأي 2024: الأحزاب تركز على تعزيز التدابير لدعم جيل العمل في اليابان

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طوكيو - (جيجي برس)-- في الوقت الذي تواجه فيه اليابان قضية ملحة تتعلق بكيفية تغطية تكاليف الضمان الاجتماعي المتضخمة وسط شيخوخة السكان، تسلط الأحزاب السياسية الضوء على التدابير الرامية إلى إصلاح نظام الرعاية الصحية لكبار السن ونظام المعاشات التقاعدية العامة لتخفيف العبء عن جيل العمل.

عملت إدارة رئيس الوزراء السابق كيشيدا فوميئو على إنشاء نظام ضمان اجتماعي ”لجميع الأعمار“ حيث يتحمل الناس، بغض النظر عن أعمارهم، الأعباء ويدعمون بعضهم البعض وفقاً لقدراتهم.

وضعت إدارة كيشيدا خارطة طريق للإصلاح في أواخر العام الماضي، بما في ذلك خطة لرفع الرسوم الطبية لكبار السن الذين يكسبون ما يعادل جيل العمل.

ينعكس هذا الموقف السياسي في برنامج الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم لانتخابات مجلس النواب في 27 أكتوبر/تشرين الأول. وتعهد الحزب الليبرالي الديمقراطي بالنظر في توسيع مجموعة الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 75 عاماً أو أكثر والذين يتعين عليهم دفع 30% من الرسوم الطبية من جيوبهم الخاصة.

يقترح حزب كوميتو، شريك الحزب الليبرالي الديمقراطي في الائتلاف الحاكم، جعل النفقات المتعلقة بالولادة مجانية تقريبًا كإجراء لصالح جيل العمل.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)