فرونكس الجديدة من سوزوكي: تجربة رياضية متعددة الاستخدامات تثير الحماس في اليابان

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طوكيو - (جيجي برس)-- أطلقت شركة سوزوكي موتور سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات المدمجة الجديدة بالكامل ”فرونكس“ في اليابان يوم الأربعاء، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز حضورها في سوق سيارات الدفع الرباعي شديدة التنافسية في البلاد.

تعد ”فرونكس“ سيارة رياضية متعددة الاستخدامات على طراز الكوبيه، تحظى بشعبية كبيرة في العديد من الأسواق العالمية، وخاصة في الهند. ومع ذلك، تم تعديل الطراز المخصص للسوق اليابانية ليتناسب مع ظروف الطرق في البلاد، بما في ذلك تلك التي تتعرض للثلوج.

تم إطلاق نسخة خاصة من الدفع الرباعي مخصصة فقط لليابان، مزودة بإطارات تم تطويرها خصيصًا لتحسين كفاءة استهلاك الوقود وتوفير تجربة قيادة مريحة.

بفضل مركز الثقل المنخفض للسيارة، تتمتع ”فرونكس“ بقدرة عالية على المناورة في المساحات الصغيرة، مثل مواقف السيارات والممرات الضيقة، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للقيادة في البيئات الحضرية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)