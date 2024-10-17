ثورة الرواتب الرقمية تصطدم بالواقع الياباني: 90٪ من الشركات خارج اللعبة

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أظهر استطلاع أجرته شركة الأبحاث تيكوكو داتا بنك أن نحو 90٪ من الشركات اليابانية لا تخطط لتقديم ”رواتب رقمية“، أي رواتب تُدفع عبر تطبيقات الدفع عبر الهواتف الذكية أو طرق أخرى مماثلة.

أُجري الاستطلاع عبر الإنترنت في وقت سابق من هذا الشهر، وشمل 1479 شركة. أظهرت النتائج أن 3.9٪ فقط من هذه الشركات كانت إيجابية تجاه فكرة تقديم الرواتب الرقمية.

من بين المشاركين الذين كانوا سلبيين بشأن الرواتب الرقمية، أعرب أكثر من 60٪ عن مخاوفهم بشأن زيادة الأعباء التشغيلية، بينما أشار أكثر من 40٪ إلى نقص الفهم ومخاطر الأمان.

يُذكر أن اليابان بدأت في السماح بمدفوعات الرواتب الرقمية في أبريل/ نيسان 2023، وحصلت شركة PayPay Corp، التابعة لشركة الاتصالات الكبرى سوفت بنك، على موافقة وزارة العمل كأول مشغل لخدمة الرواتب الرقمية في أغسطس/ آب من هذا العام. وفي سبتمبر/ أيلول، أصبحت 10 شركات تابعة لشركة سوفت بنك أول من نفذ مدفوعات الرواتب الرقمية في البلاد.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)