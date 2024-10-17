تأكيد أول حالة إصابة بأنفلونزا الطيور في اليابان هذا الموسم في هوكايدو

أخبار اليابان

سابورو - (جيجي برس)-- أكدت الحكومة المحلية في محافظة هوكايدو الواقعة في أقصى شمال اليابان أول حالة إصابة بمرض أنفلونزا الطيور الشديد الضراوة في اليابان هذا الموسم.

وتخطط الحكومة المحلية لإعدام نحو 19 ألف دجاجة يتم تربيتها في المزرعة. كما حظرت نقل نحو 710 آلاف دجاجة يتم تربيتها في خمس مزارع تقع على بعد 10 كيلومترات من الموقع.

وأبلغت مزرعة الدواجن في أتسوما السلطات بعد ظهر الأربعاء أن العديد من الدجاجات تنفق. وتم إجراء اختبار وراثي بعد أن أظهر اختبار سريع نتيجة إيجابية لمرض أنفلونزا الطيور.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)