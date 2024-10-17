سوبارو تكشف عن نظام هجين جديد يعد بخطوة كبيرة نحو مستقبل أكثر استدامة

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت شركة سوبارو اليوم الخميس عن إطلاق نظام هجين جديد يمكّن السيارات من السفر لأكثر من 1000 كيلومتر دون الحاجة لإعادة التزود بالوقود عندما يكون الخزان ممتلئًا.

يتميز النظام الجديد بكفاءة وقود أعلى بنحو 20٪ مقارنة بالموديلات الحالية، وذلك بفضل تحسين قدرات المحرك وحزمة البطارية المطورة حديثًا.

تعتزم شركة صناعة السيارات اليابانية استخدام هذا النظام في سيارة كروس تريك الرياضية متعددة الاستخدامات، التي بدأت الشركة في تلقي الطلبات المسبقة لها يوم الخميس. كما سيتم استخدام النظام في سيارة فورستر الرياضية متعددة الاستخدامات، والتي من المقرر طرحها في السنة المالية 2025.

يتضمن النظام الهجين الجديد محركًا أسطوانيًا أفقيًا بسعة 2.5 لتر ومحركًا عالي الطاقة، مما يسهم في تحقيق تسارع قوي. كما يسهم النظام في تقليل الضوضاء داخل المقصورة، حيث يسمح للسيارة بالسير لفترة أطول باستخدام طاقة البطارية.

بالإضافة إلى ذلك، تتميز كروس تريك بإمكانية استخدام الأجهزة الكهربائية المنزلية في الهواء الطلق من خلال مقبس اختياري، مما يزيد من مرونتها ويعزز تجربة المستخدم في الأنشطة الخارجية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)