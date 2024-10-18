لجنة بالأمم المتحدة تعقد اجتماعا لمراجعة سياسات اليابان تجاه المرأة

أخبار اليابان

نيويورك - (جيجي برس)-- عقدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة اجتماعًا في جنيف، سويسرا يوم الخميس لمراجعة سياسات اليابان المتعلقة بالمرأة، وذلك للمرة الأولى منذ ثماني سنوات. ومن المتوقع أن تصدر اللجنة قريبًا تقريرًا يتضمن توصيات للتحسين بناءً على المناقشات التي دارت في الاجتماع.

كانت إحدى القضايا البارزة التي تم تناولها في الاجتماع المادة 750 من القانون المدني الياباني، التي تلزم الأزواج المتزوجين باتخاذ نفس اللقب. وقد تم التأكيد في التقارير السابقة للجنة في أعوام 2003، 2009، و2016 على أن هذه المادة تؤدي في كثير من الأحيان إلى إجبار النساء على تغيير أسمائهن إلى ألقاب أزواجهن.

تأتي هذه المراجعة في وقت حساس قبل انتخابات مجلس النواب الياباني المقرر عقدها في 27 أكتوبر/تشرين الأول، حيث يُعتبر اقتراح نظام اللقب المزدوج الانتقائي للأزواج المتزوجين من الموضوعات الرئيسية التي تُناقش في الحملة الانتخابية.

وفي هذا السياق، أكدت كيكو أوكادا، رئيسة مكتب المساواة بين الجنسين بمكتب مجلس الوزراء، أن طوكيو ستواصل مناقشة هذه القضية مع مراعاة الآراء العامة والمناقشات البرلمانية والقرارات القضائية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)