اليابان تواجه نقصًا حادًا في العمالة: 3.84 مليون عامل مطلوب بحلول 2035!

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طوكيو - (جيجي برس)-- توقعت دراسة أجرتها شركة بيرسول للأبحاث والاستشارات بالتعاون مع جامعة تشوؤ، أن يصل نقص العمالة في اليابان إلى 17.75 مليون ساعة عمل يوميًا بحلول عام 2035، وهو ما يعادل حوالي 3.84 مليون عامل.

ويعكس هذا التوقع زيادة في نقص العمالة بمقدار 1.85 ضعفًا مقارنة بعام 2023. ورغم الزيادة المتوقعة في عدد العاملين، فإن الانخفاض في ساعات العمل للفرد بسبب إصلاحات أسلوب العمل والمبادرات الأخرى يساهم في تعميق هذا النقص.

من المتوقع أن يرتفع عدد العمال من 67.47 مليون في عام 2023 إلى 71.22 مليون بحلول عام 2035، حيث يُتوقع أن ينضم المزيد من النساء وكبار السن إلى القوى العاملة. كما أن عدد العمال الأجانب المتوقع سيزداد من 2.05 مليون إلى 3.77 مليون.

في المقابل، من المتوقع أن تنخفض ساعات العمل السنوية لكل فرد بنسبة 8.8٪ بحلول عام 2035، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة عدد العمال الأكبر سنًا والإصلاحات المتعلقة بأسلوب العمل.

لمعالجة هذه الفجوة، أشارت الدراسة إلى ضرورة إصلاح السياسات المتعلقة بساعات العمل، مثل الحد من التلاعب في عدد الساعات لتجنب الضرائب العالية ومساهمات الضمان الاجتماعي. كما أشارت إلى أهمية زيادة الأشخاص الذين يعملون في وظائف جانبية وتحسين الإنتاجية من خلال الاعتماد على التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)